Karl Sättele feiert in Unadingen am Mittwoch, 17. Januar, den 80. Geburtstag. Aufgewachsen ist er als ältestes von sieben Kindern in der elterlichen Landwirtschaft. Nach dem Besuch der Volksschule und der Fortbildungsschule trat er 1954 in die Dienste der Dögginger Firma Frei, wo er eine Ausbildung zum Lacklaboranten absolvierte. Jäh unterbrochen wurden seine Jugendjahre 1958 von einem schweren Motorradunfall, von dem sich Karl Sättele jedoch wieder erholte. 1966 heiratete er Renate Hilgert, zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Bis zum Eintritt in den Ruhestand hielt Sättele dem Dögginger Unternehmen die Treue. Auch öffentlichen Aufgaben hat sich der Jubilar gewidmet. Für 40 Jahre als Mitglied der Feuerwehr erhielt er die Auszeichnung des Verbandes und gehört heute zur Altersmannschaft. Bei größeren Veranstaltungen ist er gerne in der Abteilung der Historischen Feuerwehr präsent. Seit 1962 ist er aktiver Rotkreuzler, davon einige Jahre im Vorstand und heute Ehrenmitglied des DRK-Ortsvereins. Karl Sättele 14 war Jahre im Unadinger Ortschaftsrat und etliche Jahre im Pfarrgemeinderat. Der Sportverein würdigte fünf Jahrzehnte Mitgliedschaft mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Freude bereitet dem Jubilar sichtlich die Unadinger Fastnacht, 24 Jahre verwaltete er die Finanzen des Narrenvereins. Wandern zählt nach wie vor zu seinem Hobby, dies auch regelmäßig mit Kollegen. Gefeiert wird im Familienkreis, auch sechs Enkel gratulieren. Foto: Rosenstiel