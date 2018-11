Löffingen Junge Leichtathleten bei Mini-Olympiade

Zuerst wurde unter ihrer Regie ein kleines Aufwärmprogramm absolviert, ehe dann an den Stationen die Leistungen gemessen und registriert wurden. Insbesondere Jugendliche aus der Abteilung Leichtathletik waren als Kampfrichter und Riegenbetreuer eingesetzt.

In der Dreifeldhalle turnte der Nachwuchs an vier Geräten partnerweise. Dabei wurden die Duos per Los ermittelt. Auch die Kampfrichter kamen aus den Reihen des Turnerbunds Löffingen. Ralf Streit war für die Abwicklung zuständig.

Am Ende der Veranstaltung konnte Vorsitzender Gustl Frey bei der gemeinsamen Siegerehrung alle Teilnehmer mit Urkunden und kleinen Preisen erfreuen. Es gab viel Applaus von Eltern, Großeltern und älteren Geschwistern, die schon bei den Wettkämpfen dem Nachwuchs die Daumen drückten.