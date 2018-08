Löffingen Jugendfeuerwehr geht neue Wege

Kinder für die Arbeit der Feuerwehr zu begeistern und gleichzeitig noch Informieren, dies hat sich Jugendfeuerwehrwart Markus Müller mit seinem Betreuungsteam zur Aufgabe gemacht. So lud er im Rahmen des Kinderferienprogramms die Kinder ins Feuerwehrgerätehaus ein. Hier – im großen Sitzungssaal – ging es um wichtige Punkte, die kindgerecht und spannend dargestellt wurden. "Was muss ich tun, wenn es brennt?", "Was ist die wichtige Notrufnummer?"," an welche fünf W (wie die Finger einer Hand) muss ich dabei denken?".

Voller Eifer waren die Kinder dabei, die dank ihres Namenschildes auch ganz persönlich angesprochen werden konnten. 24 Kinder staunten, als Markus Müller den Atemschutzträger Marc Suttel von seinem Equipment befreite.

Reinschnuppern

Nachhaltig ist das Lernen, wenn dabei alle Sinne angesprochen werden. Dies haben sich Markus Müller, Patrick Selb, Marc Suttel und Georg Pfeifer zu Eigen gemacht, als es darum ging, den 24 Kindern die Feuerwehrarbeit zu zeigen.

Ein spezieller Demo-Feuerlöscher, das Bekämpfen eines Brandes im Allgemeinen, die Besonderheiten eines Fettbrandes oder die Gefährlichkeit der leeren Spraydosen. Dies erstaunte auch das Team vom Ferienprogramm Regina Deckert und Bettina Riegger, "da können auch wir noch was lernen". Die Explosionen der leeren Spraydosen werden den großen und kleine Besuchern sicherlich nachhaltig im Gedächtnis bleiben.

Probefahren

Ob Junge oder Mädchen, ein Wunsch hatten alle: im Feuerwehrauto sitzen. Dieser Wunsch wurde den jungen Besuchern natürlich erfüllt und jeder kleine Gast konnte sich als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau fühlen. "Ab zehn Jahren könnt ihr zur Jugendfeuerwehr", warb Markus Müller.

Nachhaltigkeit

Auf eine nachhaltige Werbung dieses Kinderprogramms hofft die Löffinger Jugendfeuerwehr.

Im Schulungsraum des Gerätehauses wurden die kleinen Besucher von Kathrin Kringe – im Kinderwagen hatte sie den jüngsten Feuerwehrspross Aurelia mit dabei – mit kulinarisch verwöhnt. Nicht nur mit dieser "Kinderwerbung" macht die Löffinger Jugendfeuerwehr auf sich aufmerksam. Mit großen anspruchsvollen und außergewöhnlichen Fotos warben sie am Bauzaun des Rathauses, leider war der Erfolg nicht so groß wie erhofft, bedauert Markus Müller.

Sehr aktiv und engagiert ist die Jugendfeuerwehr Löffingen auch in Sachen Werbung. Derzeit gehören 33 Mädchen und Jungs aus der Kernstadt und allen Ortsteilen der Jugendwehr an. Jugendfeuerwehrwart Markus Müller und das neunköpfige Team sorgen mit ihrem abwechslungsreichen Programm für Lernerfolge im Feuerwehrwesen, dazu gehören auch Sport, Spiel und Spaß. Mitmachen kann jeder ab zehn Jahre. Nach den Sommerferien geht es wieder los jeden Montag von 18 Uhr bis 20 Uhr.