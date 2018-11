Löffingen Jugend im Aufschwung

So gab es im vergangenen Jahr zwar 13 Tanzproben, aber keine Tanzauftritte und auch keine Beteiligung am Festumzug, was vor allem Tanzleiter Thomas Haag bedauert. "Vielleicht bekommen wir nach dem großen Kreistrachtenfest neue Mitglieder", hofft Vorsitzender Rudolf Nägele.

Großes hat der kleine Verein bekanntlich im nächsten Jahr vor, denn er lädt zum Kreistrachtenfest ein, unterstützt von der Stadt. "Es ist für uns eine große Herausforderung, doch auch eine große Chance, sich als kulturelles Städtle zu präsentieren", sagt Bürgermeister Tobias Link. Rudolf Gwinner nahm diese Gelegenheit wahr, für ein neues Mitglied seine Tracht der Trachtengruppe zu spenden.

Ulrike Rheiner ließ das Jahr Revue passieren. Leider war man nur beim Patrozinium in Tracht, dafür an Fastnacht als historische Schwarzwälder Hochzeitsgesellschaft unterwegs. Positiv ist die Bilanz des Nachwuchses zu werten, wie Rudolf Nägele und seine drei Helfer Christa Kienzler, Katharina Laufer und Cilla Hilpert sich freuten. 18 Kinder sind derzeit im Verein, die 22 Proben und vier Auftritte, dazu eine Kinderdisco und ein Grillfest hatten. Dies bedeutet allerdings auch, neun neue Kindertrachten anzuschaffen, dies riss ein ordentliches Loch in die Vereinskasse von Claudia Heer.