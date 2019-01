Löffingen Jetzt sind es wieder 13 Taborhexen

Löffingen-Dittishausen (pb) Nun sind sie wieder 13 Taborhexen, nachdem am Freitagabend die neue Hexe Manuel Maier die Hexentaufe überstanden hat. Für die über 200 Zuschauer war es ein besonderes Erlebnis, diesem Spektakel beizuwohnen. Das Thermometer zeigte gerade mal fünf Grad, als die Junghexe nur im weißen Nachthemd bekleidet, Hände und Kopf im Holzfoltergerät eingespannt, auf die Bühne gezerrt wurde. dort warteten schon die anderen Hexen, um den Neuling in ihre Schar aufzunehmen. Die Taborhexen hatten ihren Mut schon beim Hexentanz vor dem lodernden Feuer bewiesen, diesen Mut galt es nun auch für die Neuhexe aufzubringen. Nah an der Legende kochte im Hexenkessel der Hexenschmaus mit Schweinsnieren und Schweinsaugen, gewürzt mit noch so mancher "Hexenleckerei", extra zubereitet für den Hexenneuling Manuel. Gestärkt vom Hexenmahl und im Leib nun das Hexenfieber, wagte die ganze Taborhexenfamilie den Ritt über das Feuer, welcher mit der Pyramide endete. Das ganze Spektakel wurde vom Musikverein begleitet.