Löffingen Irmgard Naberstirbt im82. Lebensjahr

Löffingen-Unadingen. Obwohl das Leben der Verstorbenen durch Arbeit geprägt war, hatte sie nicht nur für jeden Mitmenschen ein gutes Wort, sondern auch immer ein offenes Herz und eine offene Tür. Regelmäßig besuchte sie Kranke, um sie mit ihrer freundlichen offenen Art zu erfreuen. Die Verstorbene wuchs in Unadingen auf. Nach der Schulzeit ging sie nach Freiburg in Stellung. Hier heiratete sie auch. Als sie nach Unadingen zurückkehrte, kümmerte sie sich um ihren Vater und Bruder Thomas. 1979 baute die Familie ein Haus an der Keltenstraße. Hierhin zog Irmgard Naber nicht nur mit ihrer Familie, zu der die vier Kinder gehören, sie nahm auch ihren pflegebedürftigen Vater mit. Nach seinem Tod begann Irmgard Naber als Reinigungskraft im Rathaus und den Schulräumen. Über 20 Jahre lang versah sie diesen Dienst gewissenhaft. Als sie vor Jahrzehnten einen Aufruf las, dass ausländische Soldaten, die in Deutschland stationiert waren, über Weihnachten Gastfamilien suchten, war sie sofort bereit, gleich mehreren unvergessene Weihnachtstage zu bescheren. Bis zu ihrem Tod kümmerte sie sich ehrenamtlich um den Unadinger Nato-Brunnen im Hägleweg. Irmgard Naber wird am Samstag, 26. Januar, nach dem Seelenamt um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche auf dem Unadinger Friedhof zu Grabe getragen.