Löffingen In harten Zeiten halten alle zusammen

"Noch unter Kontrolle"

"Wir haben das Tagesgeschäft noch unter Kontrolle", sagt Satler. Doch die Situation ist alles andere als einfach: "Die Kollegen gehen weit über ihre Grenzen hinaus", so der Heimleiter. Die Schichten seien alle noch mit Pflegefachkräften besetzt, doch das ist nicht so einfach. "Die Leute brauchen ja auch irgendwann mal frei." Neben der psychologischen Belastung bringt die Ausnahmesituation auch einen höheren Arbeitsaufwand mit sich. Die Bewohner, die unter Quarantäne stehen, werden in ihren Zimmern versorgt. Doch damit auch etwas Bewegung im tristen Heimalltag möglich ist, wird mit den Bewohnern auf dem Gang spaziert – jeder Bewohner einzeln und nacheinander.