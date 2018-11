Löffingen In Dittishausen sind an der Fasnet 2019 die Indianer los

Auch die Fasnettermine stehen fest: Am 25. Januar ist das Hexenfeuer, am 2. Februar der Nachtumzug in Lenzkirch, am 9. und 10. Februar ist die Zunft beim Jubiläum in Eisenbach, am 16. Februar ist der Öschabend, am 17. Februar das Jubiläum in Bad Dürrheim, am 24. Februar der Fuhrmannstag, am 1. März der Zunftabend, am 3. März Ortsfastnacht, am 4. März Umzug in Kappel, 5. März Umzug in Ewattingen und am 9. März ist der Fasnetfunken.

Weitere Informationen: Als nächstes steht der Christbaumverkauf am Samstag, 15. Dezember, und Samstag, 22. Dezember, an.