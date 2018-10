Löffingen In die Herzen der Zuhörer gespielt

Zwar gebe es noch keine konkreten Zahlen, doch könne man an den Rekordergebnissen aus dem vergangenen Jahr in Sachen Ausleihe und Veranstaltungen anknöpfen. Erfreulich sei laut Kuttruff der Trend zum Lesen, der in Löffingen in allen Generationen zu sehen sei. "Viele gehen bei Recherchen vom PC weg hin zum Ratgeber und Fachbuch", freut sich Birgit Kuttruff. 120 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren gab es in der Bücherei. Neu sind die monatlichen Lesetreffs der Senioren aus dem Altenpflegeheim, die Servicebesserung durch den Medienrückgabekasten, die erweiterten Öffnungszeiten – spezielle für Schüler und Berufstätige – und auch das neue Mobiliar und die neue Kinderecke kommen gut an.