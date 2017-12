Löffingen In den Mühlen der NS-Justiz

"Schon die Überschrift ist ein Beispiel für die Verrohung der Sprache. In dem Ausdruck ›unschädlich gemacht‹ steckt, dass es sich um einen Schädling handelte", unterstreicht der Historiker. "Volksschädling" sagten die Nationalsozialisten dazu. "Diese Metapher diente zur Entmenschlichung und weckte Assoziationen bis hin zur Schädlingsvernichtung", verdeutlich Waßmer.

Der Blick ins Stadtarchiv brachte den Brief eines besorgten Bürgers zutage. Der Briefschreiber wandte sich aus Stuttgart, wo er arbeitete, an Bürgermeister Andris. Er machte sich Sorgen um das Ansehen seiner Heimatgemeinde. Da in der Zeitung allerdings der Name falsch geschrieben war und aus Kilian Götz ein Kilian Gölz wurde, witterte er eine Verwechslung. "In Löffingen gibt es doch gar keinen Kilian Gölz! Ich sehe nicht ein, dass die Stadt Löffingen durch dieses Subjekt in Misskredit gebracht werden soll". Man müsse den Stuttgarter Redakteuren klar machen, dass Löffingen "anständig" sei.

Nach seiner Verurteilung kam Kilian Götz zunächst in das Strafgefangenenlager Börgermoor im Nordwesten Deutschlands, des dem Reichsministerium der Justiz unterstand. Am 18. September 1942 vereinbarten der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, und Reichsjustizminister Otto Georg Thierack, dass sicherungsverwahrte Häftlinge von der Justiz an die Konzentrationslager der SS zur "Vernichtung durch Arbeit" ausgeliefert werden.

"Für Kilian Götz wurde diese exemplarische Bestrafung am 16. Dezember beschlossen", recherchierte Waßmer. Am 6. Januar 1943 wurde Kilian Götz in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg verschleppt. "Neun Tage später, am 15. Januar 1943, war er tot", so Waßmer abschließend.