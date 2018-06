Löffingen In Büsum trägt die Gemeinde ein medizinisches Zentrum

Der Blick des Arbeitskreises, der im Gemeinderat 2017 mit Blick auf die Verbesserung der ärztlichen Versorgung gegründet wurde, geht schon weiter. Mit neuen Lösungen gilt es längerfristig die ärztliche Versorgung zu sichern. Während der Recherchen stieß man auf das Modell der Gemeinde Büsum, die mit einem erfolgreichen bundesweiten Pilotprojekt auf sich aufmerksam macht. Eine interfraktionelle Gruppe aus Löffingen, verstärkt mit dem Mediziner Michael Klotzbücher aus Donaueschingen, fuhr deshalb vor einiger Zeit in den Norden, um sich vor Ort das Konzept von Ideengebern Hartmut Stender vorstellen zu lassen. "2014 wurde dort ein erfolgreiches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) aufgebaut, und im April 2015 das Ärztezentrum als gemeinnützige GmbH (GmbH) gegründet", informierte jetzt Werner Adrion, Mitglied des Arbeitskreises. Träger dieser bundesweit ersten kommunalen Einrichtung ist die Gemeinde Büsum. Sie stellt das Personal, auch Ärzte, ein, bezahlt nach einem Leistungskatalog und übernimmt die Büroarbeit. Die Abrechnung selbst wird mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein vorgenommen. Das Konzept von Ideengeber Hartmut Stender kann zusätzlich auf die Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung setzen. Das MVZ sei heute in der Lage kostendeckend zu arbeiten.

Ein solches Projekt, so Werner Adrion, stelle hohe Anforderungen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht an die Gemeinden. Man sei deshalb froh, dass die Ärzte in Löffingen sich noch selbst organisiere und dieses schwierige Thema zunächst nicht von der Gemeinde gelöst werden müsse. Allerdings sollte man schon gewappnet sein. Die interfraktionelle Gruppe, die schon im März Büsum besuchte, könnte sich vorstellen, auf der Ebene des Sprengels Hochschwarzwald sich mit dieser Thematik zu befassen, um im Notfall mit einer ortsübergreifenden Versorgung und vor allem Verteilung von Arztsitzen für die notwendige medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu sorgen.