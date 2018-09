Löffingen Imposante Formationen mit Modellfliegern

Vorsitzender Ralf Grünsteidl, Frank Wirbser und Michael Knappe zeigten, dass auch die Modellflugzeuge imposante Formationen fliegen können. Die drei Piloten starteten mit den drei französischen Jagdbombern Mirage 2000, die mit Elektromotoren ausgestattet sind. "Ready to go" hieß es auch für die anderen Flugmodelle, welche die Gruppe um Ralf Gründsteidl in die Lüfte schweben ließen. Insgesamt waren 15 Piloten mit ihren Flugzeugen vor Ort, so gab es auch das leichte Transportflugzeug Beaver vom ehemaligen kanadischen Flugzeughersteller de Havilland Canada oder das originalrote Pitts zu bewundern.

Auch der Nachwuchs war zu bestaunen, so der erst achtjährige Roman Knappe, der mit dem Modellfallschirm-Wettbewerb für Staunen und ordentlich Applaus sorgte. Nicht nur er ist europaweit schon erfolgreich, auch die Crew um Ralf Gründsteidl ist sportlich auf Erfolgskurs.

In Löffingen ist es um die Modellsportgruppe leiser geworden, doch sportlich ist die Crew auch international erfolgreich. Erst in diesem Jahr konnte sie sich bei der Scale World Championship in der Schweiz beim Oldtimertreffen auf Platz fünf einreihen, Michael Knappe aus Bräunlingen konnte sich auf Rang neun behaupten. Von der Bevölkerung kaum wahrgenom men, stellten die Modellflieger im vergangenen Jahr gleich zwei Europa-Bronzesieger.