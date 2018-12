Löffingen Immer weniger gehen in die Kirche

Ein Phänomen, welches auch in der katholischen Kirche zu finden ist. Es ist nicht das einzige, was die beiden Kirchengemeinden in Löffingen verbindet. Der ökumenische Gedanke wird in Löffingen gelebt, so bei gemeinsamen Gottesdiensten, den Taize-Gebeten, dem ökumenischen Bildungswerk oder auch im Kirchenchor, hier ist der evangelische Pfarrer Arno Krieg im katholischen Kirchenchor anzutreffen.

Neben dieser Ökumene trägt sich die evangelische Kirchengemeinde mit dem Gedanken, in der Ferienzeit an den normalen Sonntagen die Gottesdienste mit der evangelischen Kirchengemeinde Neustadt zu verbinden.

Jugendarbeit läuft gut