Löffingen Immer mehr Urlauber zieht es in den Hochschwarzwald

Der Zweckverband ist auch an der Ferienwohnung Hochschwarzwald Betriebs-GmbH (FHB) beteiligt. Das einheitliche Konzept und das Design, vor allem die Kuckucksnester, kämen bei den Gästen gut an. Der Wirtschaftsplan 2018 sieht 4,24 Millionen Euro an Erträgen und Aufwendungen vor. Die HTG-Umlagen für die Gemeinden sollen gleich bleiben. Die HTG beschäftigt rund 90 Mitarbeiter, 19 Tourist-Informationen gibt es in den Gemeinden.