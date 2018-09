Löffingen Ideen der Auszubildenden überzeugen Jury

Die fünf Jugendlichen von Testo, betreut von der Sparkasse Hochschwarzwald, haben sich mit ihrer fiktiven Geschäftsidee gegen 850 Teams mit 4000 Schülern durchgesetzt. Die besten zehn Teams stellten in Hamburg ihre Idee vor. Sieger wurde das Team von Testo "Emission Security" (EmiSec)" mit Nadine Fichter, Sarah Isele, Maximilian Beck, Franziska Stich, Rafael Grohmann, Timo Strittmatter und Alina Gäng. Ihre Idee war, ein Armband zu entwickeln, das die Luftverschmutzung und Feinstaub anzeigt, ein Thema, das vor allem in Städten wie Stuttgart große Probleme bereitet. Je nach gemessenen Werten warnt dieses Band den Träger durch LED- und Vibrationssignale. Da alle Werte in einer Cloud gespeichert werden, ist jeder Armbandträger auch eine mobile Messstation. Die Städte können genau die Standorte der Luftverschmutzung feststellen. Sie könnten Kommunen helfen, der Luftverschmutzung entgegenzuwirken.

Das Projekt sei nicht immer einfach gewesen, so die Auszubildenden, aber man habe sich als Truppe zusammengefunden, um dann aufgeteilt in den kaufmännischen und technischen Bereich, das Armband zu entwickeln.

Der Schirmherr Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, gratulierte dem Hochschwarzwälder Team für seine Leistung. Der Gründerpreis für Schüler zeige eindrucksvoll, welch unternehmerisches Talent in jungen Menschen stecke und welch hervorragende Leistungen sie mit Engagement, Kreativität und Teamgeist erbringen könnten.