Löffingen Hohe Ehre für Ottmar Heiler

Ohne ihn wäre die Leichtathletik in Löffingen und der Region um ein ganzes Stück ärmer. Dies wurde in den Laudatien und Reden von Löffingens Bürgermeister Tobias Link und dem Präsidenten des Badischen Leichtathletik-Verbands Philipp Krämer in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim nur allzu deutlich.

Das Engagement des "unermüdlichen Motors" Heiler sei auch bei den Präsidiumsmitgliedern des Badischen Sportbundes nicht mehr wegzudenken. So wundert es nicht, das Ottmar Heiler vom Verband mit einer besonderen Ehrung bedacht wurde, allerdings hatte der Präsident auch den Tagungsort Löffingen für den Verbandstag 2019 im Gepäck.

Bürgermeister Tobias Link versprach im kommenden Jahr die notwendige Beschallung im Stadion. Beides unterstreicht, dass Löffingen ein wichtiger Leichtathletikstandort und eine Sportstadt ist, und auch dies ist Ottmar Heiler mit zu verdanken, der zahlreiche hochkarätige Sportveranstaltungen und Sportler in das Baarstädtchen geholt hat.