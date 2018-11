Löffingen Hochbetagte wird Opfer von Betrüger

Löffingen. Der Unbekannte klingelte an der Haustüre der 81-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter der örtlichen Bank aus. Unter Vorgabe, am Nachmittag eine neue EC-Karte vorbeizubringen, forderte er die Herausgabe der alten EC-Karte mit zugehöriger PIN. Die so getäuschte Geschädigte gab ihm laut Polizei Karte und PIN und ermöglichte somit arglos dem Unbekannten, unmittelbar darauf zwei Abhebungen, jeweils in Höhe von 1000 Euro, am Geldautomaten vorzunehmen. Der Gauner ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, er sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Hose, weißes Hemd und schwarze Jacke. Hinweise nehmen der Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/80 60 60, oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/9 33 60, entgegen