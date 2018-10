Löffingen Hochbehälter Breitenfeld wird erweitert

Was den Zeithorizont anbelangt, riet Planer Günter Sutter angesichts der derzeitigen Situation in der Bauwirtschaft, das kommende Jahr für die Planung zu nutzen und die Bauarbeiten rechtzeitig auszuschreiben, so dass im Frühjahr 2020 mit dem Bau begonnen werden kann und die Arbeiten im Herbst beziehungsweise Winter abgeschlossen werden können.