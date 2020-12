Löffingen Hoch hinaus

Die junge Frau aus Löffingen legte bei den Prüfungen mit 95 von 100 zu erreichenden Punkten den Innungssieg vor. Stolz über die herausragenden Leistungen, die neben dem IHK-Preis auch mit dem Preis der Volksbank Hochschwarzwald gewürdigt wurden, war auch Ausbilder, Zimmerermeister, Betriebswirt und Geschäftsführer Jürgen Kuttruff aus Bachheim. In der mehr als 60-jährigen Firmengeschichte war Helen Halbig die erste weibliche Auszubildende. Sie wird weiterhin dem Ausbildungsbetrieb treu bleiben, um "in den nächsten Jahren meine Fähigkeiten weiter auszubauen", erklärt die junge Frau.

Die Zimmerer-Gesellin habe mit ihren männlichen Kollegen nur positive Erfahrungen sammeln können. "Von Anfang an war ich im Betrieb und in der Schule gleichberechtigt", sagt sie. Dabei hebt sie das gute Arbeits- und Betriebsklima bei Jürgen Kuttruff hervor, der nun in dritter Generation das Familienunternehmen mit Ehefrau Pia führt. Die Leidenschaft und Freude an diesem Beruf habe sie von ihrem Chef, aber auch von den Kollegen aufgesogen: "Ich arbeite mit Freude als Geselle." Helen Halbig ist begeistert von der hohen Hilfsbereitschaft untereinander, insbesondere bei gewichtsmäßig schweren Arbeiten. Diese Hilfe gelte für alle.