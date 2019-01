Löffingen Hexen schnitzen ihre Masken selbst

In geheimer Wahl wurden Maximilian Burger und Robin Selb als Hexenfrischlinge gewählt. Doch bevor sie in die 28-köpfige Hexengruppe aufgenommen werden, steht für die zwei Löffinger noch das Schnitzen der eigenen Hexenmaske an.

Löffingen. Es ist eine Besonderheit der heimischen Hexen, dass jeder junge Mann vor der Taufe seine Hexenmaske selbst schnitzt. Grundlage ist ein Rohling aus Lindenholz, welcher dann mit entsprechendem Werkzeug in der Werkstatt der Althexe Roland Müller ihre individuellen Züge bekommt.

"Dabei ist nur die Augenpartie vorgegeben", wie Hexenchef Jörg Ganter informiert. Ansonsten ist den Hexenfrischlingen freie Hand gegeben. "Da sind Kreativität und auch handwerkliches Geschick gefragt", sagt Roland Müller. Somit hat jede Löffinger Hexe ihr eigenes Gesicht, welches allerdings für Außenstehende nur schwer zu differenzieren ist.