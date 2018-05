Löffingen (gb). "Letz putz" heißt es wieder in der Gesamtstadt Löffingen. Während im Stadtkern jeder Verein ein Areal sauber hält – so wie der Anglerverein den Bittenbach, Tränkebach und die Gauchach – wird in den Ortsteilen gemeinsam die Landschaft sauber gehalten. "Es ist erschreckend, wie viel Müll in der Landschaft entsorgt wird", ärgert sich Kevin Wiedensohler, der mit seinen 18 Anglerkollegen 14 Müllsäcke füllte. In Göschweiler sind die weggeschmissenen Hundekottüten ein Ärgernis. "Obwohl es Sammelbehälter gibt", so Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. In Seppenhofen wurde die Schrottsammlung der Feuerwehr mit der Waldputzete verbunden. Dazu kamen auch 13 Kinder, die gemeinsam Seppenhofen müllfrei machten. Die Kindergruppen wurden von Sandra Schwörer, Rainer Satler und Tobias Oschwald bei dieser Aktion begleitet.