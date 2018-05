Löffingen Helden der Kindheit setzen Akzente

Mit neuer Formation trat Les Uniques auf und begeisterte. Pia Kuttruff, Ines Brunn, Georg Dieterle und Klaus Ruf stellten mit ihrer Choreographie so manche Jüngeren in den Schatten, eine wunderbare Leistung. Die gab es auch bei den "Starken Männern" zu sehen, die im Wikingerschiff ihren Vorbildern in keiner Weise nachstanden. Doch deren Blutrausch münzten sie eine grandiose turnerische Show um. Nicht schlecht staunten die Gäste als die Eiskönigin mit Gefolge (Fördergruppe 2) persönlich auf der Bühne erschien um neben Akrobatik auch noch einen Blick ins neue Rathaus zu wagen. Auch die Gummibärenbande (Fördergruppe 4) zeigten sich "zuckersüß". In Gold getaucht war die König der Löwengruppe während Jana Bachert das High School Musical direkt nach Löffingen brachte.