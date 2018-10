Löffingen Heimat fürs Leben trotz Handicap

Seit ein paar Monaten ist die Werkstatt vom alten Postgebäude nun zu IMS Connector-Systems in die Löffinger Talstraße umgezogen. In den beiden Räumen werden die 13 Bewohner in den zwei Gruppen von drei Mitarbeitern betreut. "Hier werden vor allem die überall so beliebten Holzanzünder gefertigt", informiert Janos Botos, der die Werkstatt vor 36 Jahren aufgebaut hat. Auch der Laden ist hier untergebracht. "Hier werden Holzartikel, aber auch Bastelarbeiten, Arbeiten aus Stein oder auch Likör, Essig oder Kerzen verkauft", so der Leiter der Tagesstruktur, Carsten Keßler. Es war schon eine Meisterleistung von der alten Post umzuziehen. "Bis Ende des Jahres wird sich entscheiden, wie es weitergeht", informiert Rita Bernart-Männlin.

Es sind Feste, Ausflüge oder andere Veranstaltungen, welche die Bewohner des Hauses Lebensheimat so lieben. Beim Herbstfest jüngst kamen nicht nur die Bewohner, sondern auch deren Familie und Freunde, so dass der Aufenthaltsraum mit knapp 100 Personen voll besetzt war. Rita Bernhart-Männlin hatte dieses Fest genutzt, die langjährigen Bewohner auszuzeichnen. 14 Bewohner standen auf der Liste, darunter sechs, die länger als 20 Jahre in Reiselfingen eine neue Heimat gefunden haben. Dabei wurde auch Musik gemacht. Sabine Hasenkamp musizierte mit der Blockflöte und Bernhard Lickter mit seinem Akkordeon.