Löffingen Hausärztliche Versorgung entspannt sich

"Es war sehr eng", informierte Apotheker Frank Siefert, der Vermieter der Arztpraxis. Doch nun erstrahlt die Praxis nach dem Umbau in neuem Glanz. Kerstin Murchner, die in Bonn, Bristol/England und Heidelberg Humanmedizin studiert hat, bietet den Patienten ein umfangreiches Leistungsspektrum an. Medizinische Untersuchungen, die ihre Facharztausbildung in Kardiologie, Pulmologie und Angiologie widerspiegeln. Ein Schwerpunkt liegt in der Kinder- und Jugend-Diagnostik und -therapie, was in den kindgerecht eingerichteten Räumen unschwer zu erkennen ist.

Auch hier bringt die Fachärztin reichlich Erfahrung mit aus der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Tüchelmann, hinzu kommt die Landarztpraxis-Erfahrung, die sie in Titisee-Neustadt gesammelt hat und auch in der Chirurgie am Seepark in Freiburg.

Dass sich Kerstin Murchner für Löffingen entschieden hat, ist bekanntlich Bürgermeister Tobias Link, Kreisrat Norbert Brugger und Apotheker Frank Siefert zu verdanken: "Die haben mir den roten Teppich ausgerollt", erklärt die Ärztin, zu deren Team auch vier medizinische Fachangestellte gehören.