Löffingen Haus Lebensheimat steht für Inklusion

Löffingen-Reiselfingen/Dittishausen. Ein gelungenes Beispiel für die Inklusion sind die Menschen, die im Haus Lebensheimat untergebracht sind. "Nicht nur Wohnen, sondern Leben" ist das Motto des Hauses Lebensheimat. Es heißt nicht nur, individuell die Menschen mit Handicap zu fördern, sondern sie auch in die Gesellschaft einzubinden. Immer wieder öffnet das Haus mit den Außenwohnbereichen seine Pforten, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen, wie jetzt in Dittishausen.

Begleitetes Wohnen: Je nach Handicap leben die Menschen mit einer geistigen und Mehrfachbehinderung an den Standorten Reiselfingen, Löffingen und Dittishausen im gemeinschaftlichen oder begleiteten Wohnen. "Egal in welcher Einheit, die ganzheitliche Betreuung wird gewährleistet, welche auf die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Bewohners Rücksicht nimmt", informiert Heimleiterin Rita Bernhart-Männlin.

Wohngemeinschaft Dittishausen: Vor zehn Jahren wurde aus dem ehemaligen Schwarzwälder Hof die Wohngemeinschaft. Nach einer großen Umbauaktion wurden zwölf Wohnplätze eingerichtet und ein Integra­tionscafé etabliert. Während sich die Wohngemeinschaft in Dittishausen gut eingelebt hat und auch von der Bevölkerung aufgenommen wurde, musste das Café nach fünf Jahren geschlossen werden. In diesen Räumen ist nun ein Tagesangebot untergebracht, in dem nicht nur die Bewohner selbst, sondern auch Bewohner aus Reiselfingen und Löffingen beschäftigt werden. Vom Holzspielzeug bis zu den überall beliebten Ofenanzündern wird vieles unter der Leitung von Stefan Henning hergestellt. Die Bewohner selbst haben eine gewisse Selbstständigkeit mit allen Rechten und Pflichten. So haben sie auch die Möglichkeit, ihre Freizeit selbst zu gestalten. Angeboten werden auch Reiten und Schwimmen. Aufgrund des Umbaus des Hallenbads haben die Bewohner im Schwarzwaldpark eine Alternative gefunden, im Sommer sind sie Gäste im Freibad.