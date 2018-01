Löffingen Hallenbad steht auf dem Prüfstand

Aufgrund der Tatsache, dass Kinder kaum noch schwimmen können und immer mehr tödliche Badeunfälle passieren, sind die seit Jahren vom DLRG angebotenen Schwimmkurse für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren eine wichtige Einrichtung. Jährlich werden über 100 Kindern die Grundkenntnisse im Schwimmen beigebracht. "Es wäre ein großer Verlust, wenn diese Schwimmkurse wegfallen würden", erklärte Beate Tröndle aus Dittishausen.

Mit Aqua Jogging und Babyschwimmen hat sich die Volkshochschule Hochschwarzwald einen Platz im Dittishauser Hallenbad gesichert. Das Babyschwimmen unter der Leitung von Hebamme Susanne Rebholz ist eine positive Förderung für die kindliche Entwicklung, das Aqua Jogging fördert Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination.

Grundschüler aus Löffingen, Kinder aus den Kindergärten, Senioren aus der gesamten Region gehören, zum Klientel des Dittishauser Hallenbades. Auch Menschen mit Handicap, wie die Bewohner des Hauses Lebensheimat oder der Lebenshilfe, besuchen regelmäßig das Bad. "Gerade für diese Menschen ist dieses Badevergnügen eine wichtige Möglichkeit für ihr Wohlbefinden", erklärt Sabine Tschakal, die ihre Arbeit ehrenamtlich macht. 1996 wurde der Tauchsportclub Löffingen aus der Taufe gehoben, er ist ein Angebot von Joe Schmidts Tauchschule, die ebenfalls ihre Aktivitäten im Dittishauser Hallenbad anbietet.

Das Hallenbad ist ein wichtiger Sport und Kommunikationstreff, der auch in Sachen Tourismus eine große Rolle spielt. So erklären Manuel Bank und Anita Tenscher aus Freiburg, dass sie ohne das Hallenbad ihren Zweitwohnsitz überdenken müssten. Charlie Tenscher geht noch eine Schritt weiter: "Dann käme ich nicht mehr hierher in den Urlaub". Drei Mal pro Woche sind Waltraud Knöpfle und Erika Neumaier aus Löffingen, regelmäßig auch Axel Fottner aus Wolterdingen, im Bad anzutreffen. Sie verbinden Sport, Fitness und Kommunikation, welche hier im Hallenbad geboten werden.

Das Dittishauser Hallenbad wurde 1972 gebaut. Immer wieder wurde in den letzten Jahren das Bad saniert und modernisiert, doch nun stehen weitere wichtige Sanierungen an, die prognostiziert zwischen 240 000 und 800 000 Euro liegen. Die reine Substanzerhaltung, mit Betonsanierung und Trinkwasser- und Heizungssanierung, verschlingt 240 000 Euro. Variante zwei für 508 000 Euro umfasst die Erneuerung der Schwimmbadtechnik und die Gebäudesanierung. Mit 800 000 Euro könnte man eine Komplettsanierung des Hallenbades vornehmen.