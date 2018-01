Löffingen Gruselige Gestalten bewundert

Pünktlich um 15.33 Uhr setzte sich der bunte Narrenwurm durch Unadingen in Bewegung. Über 2000 Narren beklatschten am Straßenrand die 25 Gruppierungen. Die Hexengruppen konnten ruck-zuck ihr Wesen verändern. Liebevoll waren sie zu den Kindern, um ihnen die Angst vor den teils grusligen Gestalten zu nehmen, doch entdeckten sie ein junges Mädchen, ging es ab. "Ab in die Chaisse" hieß es dann oder in den Hexenwagen.

Erstmals präsentierten die Rötenbacher Teufel ihren Teufelszug und bekamen dafür großen Applaus.Der Unadinger Narrenverein präsentierte sich mit allen Gruppierungen, der Stiefelgarde, dem Elferrate, den Urhexen, die Wolfgalgenhexen, der Narrensamen der beiden "Geburtstagskinder" und dem Musikverein. Narrenvater Harald Schu, Hexenvater Marc Sättele-Marx und Barbara Heer kommentierten den Umzug, sodass jeder Zuschauer informiert über die Gruppen und die einzelnen Fastnachtsfiguren war.

Eine Bereicherung waren die vielen Besenwirtschaften. Dann ging es zur Megaparty mit Disjockey Borni in die Halle.