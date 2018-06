Löffingen Grundlegende Sanierung der Kirche

Löffingen-Unadingen. Glaubte man 2013 noch an eine moderate Renovierung, so ist inzwischen einer ausgewachsenen Außenrenovierung die rede, wie der Sprecher des Unadinger Gemeindeteams und Mitglied im Stiftungsrat, Christoph Bürkle, erklärt. "Fünf Monate wird die Sanierung dauern, falls es keine größeren Verzögerungen durch das Denkmalamt gibt", sagt er.

Im Jahr 2014 wurde der Zustand des Turms durch das Erzbischöfliche Bauamt und hinzugezogene Fachleute erneut überprüft und ein deutlich höherer Renovierungsaufwand ermittelt. Notwendig wurde eine Einrüstung, sodass die Überlegung nach einem neuen Fassadenanstrich nahelag, zumal der Putz am Turm der Kirche an etlichen Stellen großflächig schadhaft ist. Das Denkmalamt habe sich in der Zwischenzeit auch eingeschaltet, da unter dem Sichtputz des 1513 erbauten Glockenturms ältere und historische wertvolle Putz- und Fassungsschichten vermutet werden. Um den mittelalterlichen Turm vom Kirchenschiff abzusetzen, wird er einen Schlemmputzanstrich erhalten. "Das Farbkonzept für Turm und Schiff sind erdfarbene Töne", informiert Christoph Bürkle. Die Sanierung des Glockenturms beinhalte die Treppen und Zwischenebenen, den Glockenstuhl, die Glockenanlage und auch die Zifferblätter der Turmuhr werden restauriert.

"Nur den Turm im neuen Glanz erstrahlen zu lassen und das Schiff später anzugehen, schien dem Stiftungrat nicht sinnvoll", erinnert Bürkle, der sich nach langer Überlegung für eine Komplettsanierung entschied. Das 1938 unter Pfarrer Karl Behringer neu erbaute Kirchenschiff wurde 1971 zuletzt renoviert und auf der Wetterseite zeigen sich größere Schäden. Diese sollen ausgebessert, die Fenster gereinigt, der Blitzschutz erneuert und die Schäden auf dem Dach behoben werden. Hinzu kommen dann der neue Außenanstrich und die Restaurierung des Schutzpatrons, der Figur des Heiligen St. Georg.