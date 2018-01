Löffingen Großes Spektakel eröffnet die Fasnetsaison

Mit Böllerschüssen wurde das Hexenspektakel eröffnet. Daniel Baumann hatte vor allem für die auswärtigen Gäste viele Informationen über die Taborhexen und ihren Brauch parat. Vor diesem Hintergrund war das Mahl, gekocht im Hexenkessel, nur all zu verständlich: Die Taborhexen als Nachfolger der verunstalteten Kinder des vom Teufel besessenen alten Kräuter-Weibs, welches auf dem Scheiterhaufen verbrannte, sammelten laut, Überlieferung, Essbares im Ort. Erst durch den Hexenschmaus und -trank können die Hexen die kalten Wintermonate überstehen. "Als wichtigste Zutaten dienen Schweinsaugen und Schweinsnieren", so Daniel Baumann. So gestärkt wagten die Taborhexen den Ritt um das Feuer und den Kontakt zum Publikum. Das Schauspiel endete mit der Hexenpyramide. Nach dem Feuer luden die Taborhexen noch zur Glühweinparty ein.

Seit 1994 gehören die Taborhexen zur Geißenzunft, die dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiern könnte. Allerdings gibt es hier kein Extrafest. Mit dem Fuhrmannstag und den zahlreichen örtlichen Aktivitäten, sowie den Besuchen in den Orten der Schwarzwälder Narrenvereinigung, präsentiert sich das Geburtstagskind. Dittishausen gehört nicht nur zu den Gründungsmitgliedern, wie die Narrenzunft Brigachtal, der Narrenverein Immerfroh Wolterdingen, die Kieschtockzunft Unterkirnach und die Narrenzunft Gütenbach, die am 23. Oktober 1971 in Klengen die Vereinigung gründeten, die Geißenzunft stellte mit Paul Hasenfratz von 1984 bis 1996 auch den Präsidenten der Vereinigung.

Der Fuhrmannstag, der am Sonntag, 4. Februar, 51 Gruppierungen auf den Berg Tabor lockt, gehört zu den bedeutenden Ereignissen in der Fastnachtskultur der Region.