Löffingen Großer Tag für kleine Abc-Schützen

Grundschule Löffingen: "Hurra die Schule beginnt" und "Komm rein in die Schule" waren die Liedbeiträge der Drittklässler, welche die beiden Lehrkräfte Dorothea Schlatter und Carola Lauble für die Einschulung der Löffinger Grundschüler vorbereitet hatten. Im großen Ruderboot hieß es "Auf zur Fahrt ins Schulleben". Das Singspiel Hänsel und Gretel, das schon in der Grundschulförderklasse aufgeführt wurde, kam auch bei den neuen Abc-Schützen gut an. Die Stars waren allerdings die neuen Löffinger Schul-Rapper.

Außenstelle Göschweiler: "Herzlich willkommen" war in großen Lettern im Bürgersaal in Göschweiler zu lesen. Mit Musikstücken, Liedern und Gedichten wurden die Erstklässler begrüßt. Beeindruckend war auch die letzte Nacht der Abc-Schützen vor ihrem großen Tag, den die Schüler in Szene setzten.

Grundschule Bachheim/Unadingen: Rektorin, Lehrer und Schüler begrüßten die Neuen mit ihren grünen Schul-T-Shirts. Die großen Schüler hatten ein abwechslungsreiches Programm einstudiert und zeigten sich auch als wissende Indianer. Die Bewirtung übernahmen die Zweitklässler, um ihre Klassenkasse aufzufüllen.

Insgesamt wurden 93 Schüler im Löffinger Ösch eingeschult. In der Grundschule Löffingen selbst waren es 44, in der Außenstelle Göschweiler 13, in der Grundschule Bachheim/Unadingen zwölf und in der Grundschule Rötenbach 18, dazu kamen sechs Schüler in die Grundschulförderklasse. In allen Grundschulen ist die Lehrerversorgung gesichert. So können die fünf Schüler mit keinen und 16 Schüler mit nur wenig Deutschkenntnissen gesondert gefördert werden, freut sich Rektorin Saskia Bea.