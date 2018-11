Löffingen Große Vielfalt am Tag der Begegnung

Löffingen. Viele Gäste genossen dieses Angebot, endlich einmal Zeit und Muße zu haben und so gab es am Ende des Tages viele zufriedene Gesichter.

Büchereiflohmarkt

Bereits eine halbe Stunde vor Öffnung des großen Büchereiflohmarkts in der Tourist-Information bildete sich schon eine ansehnliche Menschentraube vor der Tür. Jeder Besucher wollte wohl als erster in den rund 3000 Büchern und Medien stöbern. Erika Braun aus Tuttlingen und Frieda Koch aus Furtwangen treffen sich immer hier. "In Löffingen gibt es eine große Auswahl von Büchern für kleines Geld", freute sich Erika Braun auch dieses Mal.