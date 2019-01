Löffingen Großbrand: Ermittlungen dauern an

Löffingen - Auch nach über zwei Wochen ist die Ursache des Feuers in der Zimmerei Sibold im interkommunalen Gewerbegebiet in Löffingen noch nicht geklärt. Zimmermeister Rainer Sibold, der in Nacht auf den 5. Januar seine berufliche Grundlage verloren hat, ist zum Abwarten verurteilt.