Löffingen Grill- und Musikvergnügen bringt Generationen zusammen

Der Haslachhof ermöglicht Interessierten den Blick in den großen Stall, was sicherlich vor allem die Kinder gerne in Anspruch nehmen. Es gibt rund 100 Hinterwälder-Rinder, davon 40 Mutterkühe mit ihren Kälbern sowie die beiden Bullen Fritz und Ferdinand. "Der Stall ist bei uns immer offen", erklärt Senior Herbert Wiggert.