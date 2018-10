Löffingen Göschweiler Feuerwehr erhält neues Fahrzeug

Löffingen/Göschweiler (tom). Der Löffinger Gemeinderat hat der Beschaffung in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das Tragkraftspritzenfahrzeug – es umfasst das Fahrgestell, den Fahrzeugaufbau, die feuerwehrtechnische Beladung und eine Tragkraftspritze – schlägt mit rund 142 100 Euro Bruttokosten zu Buche. Die Anschaffung wird mit Landesfördermitteln für das Feuerwehrwesen in Höhe von 52 000 Euro bezuschusst, der entsprechende Förderbescheid liegt der Stadtverwaltung bereits vor, wie in der Gemeinderatssitzung in Erinnerung gerufen wurde. Grundlage für die Beschaffung des neuen Fahrzeugs ist der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan. Dieser Bedarfsplan sieht bekanntlich für die Jahre von 2016 bis 2020 den Kauf von insgesamt sechs Tragkraftspritzenfahrzeugen vor, mit denen die in den Jahren 1986 bis 1989 beziehungsweise – im Ortsteil Reiselfingen – im Jahr 2004 beschafften Feuerwehrfahrzeuge ersetzt werden. Diese Altfahrzeuge haben laut Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer ihre Einsatzgrenze erreicht und sind nur noch mit hohem technischen Aufwand durch den TÜV zu bekommen.