Löffingen Gemeinde auf dem Weg ins Guinness-Buch

Löffingen-Reiselfingen (gb). Das Ziel der Reiselfinger ist hochgesteckt. Zum 800. Jubiläum möchten sie mit 800 Stelen ins Guinness-Buch der Rekorde. Bisher sind 600 solcher kreativen Kunstsäulen im Ort aufgestellt, weitere können bis Ende des Jahres noch folgen. Die Idee zeigte die Kreativität der Bürger, denn was hier geboten wird, ist mehr wie erstaunlich. Schon beim Mittelalterfest konnten die Besucher die Stelen bewundern, die an den Ortseingängen, in den Vorgärten, vor den öffentlichen Gebäuden oder auch im Kurpark stehen.