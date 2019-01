Löffingen Gelungene Premiere für Krimitage

Löffingen-Dittishausen. Mehrere Morde in und um Dittishausen und dies seit 1901 lockte am Wochenende internationale Spürnasen in den sonst so bedächtigen und ruhigen Urlaubsort. Von der Nordsee bis aus der Schweiz kamen die Detektive, um den ungeklärten Fällen auf den Grund zu gehen.

Die 33-jährige zweifache Mutter Susan Mattick aus der Winterthur ist regelmäßige Tatort-Seherin und kennt sich in diesem Metier aus. "Doch so spannend wie hier vor Ort war es noch nie, ich war aktiv im Geschehen dabei, ein Erlebnis für alle Sinne".

Es gab verdächtige Funde, als die 24 Gäste im Gasthaus Rössle eintreffen, hätten sie nicht geglaubt, dass auch hier beim Wirt Lothar Rudigier ein dunkles Geheimnis verborgen ist. Wo jetzt das "Krimidinner" und das "Blut-Frühstück" im dekorativen Krimisaal serviert wurde, war einst eine Stallung.