Löffingen Gegen den Wildwuchs

In diesem Jahr fanden sich 15 ehrenamtliche Helfer, vor allem vom Schwarzwaldverein und der Segelfluggruppe ein, um gemeinsam mit Axt, Gabeln, Astscheren und Motorsäge die Flächen freizuschneiden, um der Flora und Fauna genügend Platz zu geben. Bei herbstlichem Sonnenschein und 20 Grad ging es an die Arbeit, Gottfried Saar hatte Traktor und Anhänger mit dabei.

Die Helfer entdeckten so Manches, was auf der roten Liste steht, etwa der deutsche Ginster, der ebenfalls stark gefährdete Feuerfalter (Schmetterling) oder die glänzende Binsenjungfer. Die Artenvielfalt ist erstaunlich, bedarf aber der Hilfe der Biotoppfleger. In den Gewässern sind keine Fische zu finden, sondern Grasfrösche, Schwanz-Molche, Wasserlibellen, die Geburtshelferkröten, die westliche Beißschrecke oder andere Amphibien.

"Selbst der Uhu hat in der Reiselfinger Kiesgrube sein Jagdrevier", wie Gerrit Müller zu berichten wusste. "Der Schwarzwaldverein steht auch für den Naturschutz", informierte Konrad Waldvogel, der als Naturschutzwart zu dieser Aktion eingeladen hatte.