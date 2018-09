Löffingen Für Verein wird es eng

Die Stadt stimmte dem nur zu, wenn ein Verein hinter der Aktion steht und so wurde vor 15 Jahren, am 14. November 2003, der Jugendförderverein aus der Taufe gehoben.

Der junge Verein um den Vorsitzenden Gustl Frey packte mit den Jugendlichen das Projekt Jugendraum an und so wurde der ehemalige Werkraum der Werkrealschule umgestaltet. Hunderte von Arbeitsstunden wurden investiert und das Land und die Stadt gaben einen Zuschuss. Am 8. Mai 2004 wurde der Jugendraum offiziell eingeweiht und ist seitdem Treffpunkt für die Jugendlichen.

Bis 2007 betreuten die Mitglieder ehrenamtlich den Jugendraum, 2007 wurde die erste Jugendreferentenstelle geschaffen und von der Stadt bezahlt. 2009 wurde mit Mariahof auf einen neuen Träger der offenen und mobilen Jugendarbeit gesetzt, seit 2013 ist diese vollständig in den Händen der Stadt.

Der Jugendförderverein zog sich allerdings nicht gänzlich zurück, sondern initiierte verschiedene Aktionen für und mit den Jugendlichen, aber auch für Menschen in Not wie die Weihnachtsbaum-Wunschaktion.

Vor 15 Jahren wurde erstmals der "Faire Brunch" mit dem Weltladen organisiert, eine kulinarische Aktion mit regionalen und fair gehandelten Bioprodukten.

Der Erlös kam verschiedenen Institutionen zugute.