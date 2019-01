Löffingen Für die Narren ist große Vorsicht geboten

Die Bedeutung der Fasnacht in der Kulturlandschaft unterstrich Bürgermeister Tobias Link bei der Narrenversammlung, der sich als Schwabe schon gut in die Löffinger Fastnacht einbringt, so als "Fässlewagen-Getti". Ein Dank galt den Narren auch für die Bereitschaft, sich im Jubiläumsjahr mit einzubringen. Narrenvater Sven Seidel konnte bei der Narrenversammlung langjährige Narren für ihre Verdienste um den Erhalt der Fastnachtskultur auszeichnen.

Der goldene Narrenorden ging an Regina Schmidt aus der Hanselegruppe, die auch für die Tanzgruppe der Kinderfasnet aktiv ist. 20 Jahre auf dem Hexenbuckel haben Thomas Sawetzki und Joachim Heizmann. Die beiden Vollbluthexen bringen sich mit Herzblut in der Gruppe ein, außerdem engagiert sich Thomas Sawetzki seit über 20 Jahren in der Zunftstube.

Termine hatte Zunftschreiberin Birte Meder parat. Am 2. und 9. Februar wird die Kleiderkammer im Maienländer Tor von 11 bis 13 Uhr geöffnet sein.