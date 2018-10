Löffingen Für den guten Zweck heftig gerockt

Löffingen-Unadingen. Vom Erlös des Konzerts profitieren sollen Kinder, welche Einrichtung dieses Jahr in den Genuss kommt, ist noch offen. Üblicherweise spielt Barock in Leipzig, am Nürburgring, Zürich, Oberhausen, Berlin oder füllt Stadien, doch die Band-Mitglieder kennen die Unadinger Jackys nur allzugut.

Barock rockte bereits 2013 und 2015 auf der Unadinger Bürgerhallenbühne ab. Mit dem Originalsound, Originalequipment und Sänger Brian Johnson, der extra eingeflogen wird, sind sie authentischer als jede andere Band.

Die neun Jacky Connection-Mitglieder haben mit Barock einen echten Coup gelandet. Barock präsentieren puren, energiegeladenen, schweißtreibenden Hardrock, mit dem Gitarrenriff des bekannten Songs "Thunderstruck" oder der unverkennbaren dröhnenden Glocke "Hells Bells".