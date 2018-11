Löffingen Für das Stadtjubiläum gibt es eine Finanzspritze

Überschaubar sind mit rund 5700 Euro die geplanten Kosten für den Festakt zum Auftakt des Jubiläumsjahrs, der bekanntlich am 19. Januar in der Löffinger Festhalle über die Bühne geht. Auch die Abschlussveranstaltung am 8. Dezember 2019 bewegt sich mit 5600 Euro in einer vergleichbaren Kostengröße.

Die SWR 3-Elchparty am 15. Juni, die sich insbesondere an ein jüngeres Publikum richtet, ist mit Kosten von 6100 Euro veranschlagt und soll über Eintrittsgelder Einnahmen von 6500 Euro generieren. Der größte Ausgaben- und Einnahmenposten im Stadtjubiläumsprogramm ist das viertägige Bürgerfest vom 26. Juli bis 29. Juli. Auf 197 500 Euro belaufen sich die kalkulierten Kosten, der Löwenanteil davon mit 175 500 Euro auf das Open Air mit der Schlagersängerin Vanessa Mai sowie den Bands Alphaville und Münchner Freiheit.

Aus dem Bürgerfest rechnet man mit Einnahmen von rund 226 600 Euro, davon rund 158 000 aus dem Ticketverkauf für das Open Air und 45 000 Euro aus Sponsorengeldern. Sponsorengelder habe man bereits in Höhe von aktuell 44 800 Euro eingeworben. Er sei zuversichtlich, dass die angesetzte Höhe von 45 000 Euro im Laufe der nächsten Wochen und Monate erreicht, wenn nicht sogar überschritten werde, informierte Bürgermeister Tobias Link auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Dieter Köpfler.