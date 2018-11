Löffingen Fünf Turnierebis zum Cego-Meister

Löffingen-Unadingen (os). Auftakt ist am Samstag, 10. November, 20 Uhr, im DRK-Vereinsraum im Rathaus (Veranstalter).Weitere Termine sind das Advents-Cego am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr, im Gasthaus Ochsen (Veranstalter), das Weihnachts-Cego am Samstag, 29. Dezember, 20 Uhr, im Clubheim des SV Unadingen (Veranstalter) sowie das Drei-Königs-Cego am Samstag, 5. Januar, 20 Uhr, Gasthof Hirschen (Veranstalter). Finale ist am Samstag, 23. März, im Römischen Hof. Es werden keine Startgelder erhoben, Punkte werden am Ende einer Runde gleich Cent gesetzt, Verlierer zahlen für einen guten Zweck ein.