Löffingen Frühstück steht auf dem Stundenplan

Die Erstklässler in Bachheim durften sich nicht nur wie ihre Schulkollegen in Löffingen und Göschweiler über eine Brotbox mit einem Laugenbrötchen freuen, gestiftet von Weltladen, Bioecke und Bäckerei Schmid, freuen, sondern auch über das gemeinsame Frühstück. Iris Hasenfratz und Susanne Rebholz hatten verschiedene Obstsorten wie Bananen, Kiwi und Äpfel mitgebracht, welche die Kinder klein schneiden und als Obstspieße anrichten durften. Rektorin Susanne Marx nahm die Gelegenheit wahr, die Kinder über die Anbaugebiete zu informieren, wobei die große Weltkarte in Augenschein genommen wurde. Dabei wurden auch die Thematik des fairen Handels und die Regionalität mit einbezogen. Fairness beginnt Zuhause, so der Appell der Frauen an die Schüler, die mit Begeisterung dabei waren. "Dieses Erlebnis und Wissen tragen die Kinder mit nach Hause und geben sie an ihre Familien weiter", informierte Susanne Marx.