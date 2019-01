Löffingen Fromme Sänger gut aufgestellt

"Sie singen aus Leidenschaft, haben eine vorbildliche Kameradschaft und sind eine wichtige Stütze in unserer Dorfgemeinschaft", so Ortsvorsteherin Petra Kramer. Meike Bächle und Maria Laufer belegten dies mit Zahlen. Analysiert man die Veranstaltungen, so sind diese in 38 Proben, neun große kirchliche Veranstaltungen und 22 örtliche Auftritte und Freizeitaktivitäten aufgesplittert. Für das Jubiläum, so Meike Bächle, habe man mit der Messe Missa brevis mit kleinem Orchester und dem Nachmittagskonzert unvergessliche Akzente gesetzt.