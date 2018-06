Löffingen Freibad erweitert Öffnungszeiten

Das idyllische Dittishauser Bad punktet mit Familienfreundlichkeit, mit kostenlosen Liegestühlen, einer großen schattenspenden Liegewiesen und auch mit einer Cafeteria. Diese wird von Isabella Müller-Olveira betreut, die auch kleine Speisen anbietet.

Erfreulicherweise öffnet das Bad in der neuen Saison von Montag bis Freitag eine Stunde früher öffnen, nämlich bereits um 13 Uhr. Möglich wurde diese, da Annette Hilpert auf genügend Personen zurückgreifen kann, welche die Badeaufsicht übernehmen.

Das Dittishauser Freibad war das erste beheizte Freibad in Baden-Württemberg. 1964 wurde es eröffnet. Der damalige Lehrer Kurt Maurath hatte sofort nach Fertigstellung des Beckens bis zur Einweihung die Zeit genutzt, den Schülern das Schwimmen beizubringen. Das Bad misst 25 Meter in der Länge und 16,6 Meter in der Breite. Eine zukunftsweisende Investition von 240 000 Deutsche Mark, die damals Dittishausen unter seinem Bürgermeister Fritz Rupp für die Zukunft des Orts und der Region getätigt hat. Aufgrund des warmen Wassers konnte im Eröffnungsjahr bis zum 10. Oktober geschwommen werden.