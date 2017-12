Löffingen Französische Kultur im Klassenzimmer

Das Programm wurde für das vorbildliche Engagement in der deutsch-französischen Zusammenarbeit mit dem Adenauer-de-Gaulle-Preis ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über diesen Besuch", hörte man aus dem Rektorat von Schulleiterin Silke Keller. Während dieses Workshops konnten die Schüler die französische Sprache entdecken oder ihre Kenntnisse in die Praxis umsetzen, so Franziska Mayer. Die 21-jährige Perrine Jaeger, die im Bezirk Freiburg und Karlsruhe mit ihrem Gefährt unterwegs ist, erklärt: "Die Schüler sind die zukünftigen Akteure von morgen. Es ist entscheidend, dass sie begreifen, dass ihre Nachbaren auf der anderen Seite des Rheins an der deutsch-französischen Beziehung hängen".

Die jungen Sprachexperten werben für Frankreich und möchten den Schülern die Sprache schmackhaft machen. "Denn auch Französisch erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt", sagt Jaeger. Außerdem gäbe es verschiedene Stipendien für Aufenthalte, Studium und Praktika in Frankreich.