Löffingen Franz Morat Group peilt Rekord-Umsatz an

Das 2015 in Betrieb genommene Montagewerk Framo Morat Polska in Nowa Ruda, Polen ist laut Balkis ebenfalls eine Erfolgsstory, die zur nachhaltigen Steigerung der Produktivität beiträgt und wichtige Kapazitäten für die ganze Unternehmensgruppe schafft.

In unmittelbarer Nachbarschaft wird aktuell ein weiteres Produktionswerk für die Fertigung von Antriebslösungen für die Elektromobilität errichtet. Das Anfang des Jahres gemeinsam mit dem renommierten Automobilzulieferer Swoboda gegründete Joint Venture Morat Swoboda Motion verfügt in der ersten Ausbaustufe über eine Produktionsfläche von rund 4500 Quadratmeter.

Auch am Stammsitz in Eisenbach kündigte Balkis weitere Investitionen an: "Wachstum braucht Platz, daher haben wir bereits Pläne für eine Flächenerweiterung von 5000 Quadratmeter in der Schublade, die wir in 2019 detaillieren werden", so Balkis.

In seinem Jahresrückblick bedankte sich Balkis bei allen Mitarbeitern. Bei der derzeitigen Arbeitsmarktsituation und der hohen Auslastung in der Produktion sei der Erfolg der Franz Morat Group der Verdienst jedes einzelnen Mitarbeiters, so Balkis weiter. Als Anerkennung für die hohe Einsatzbereitschaft wird allen Mitarbeitern eine freiwillige Prämie ausbezahlt.