Löffingen Franz Gromann erfährt eine besondere Würdigung

1957 trat Gromann dem Musikverein (damals noch Feuerwehr-Musikverein) als Klarinettenspieler bei. Bereits mit 15 Jahren begann er mit der musikalischen Ausbildung. Von der Klarinette ging es weiter zum Saxophon, Keyboard, Orgel bis zur Lyra. Neben seiner Musikertätigkeit stellte sich Franz Gromann der Dirigentenprüfung im Jahr 1965 bei Musikdirektor Franz-Josef Meybrunn in Waldau.

Seit 1967 hat der Feinmechaniker den Vize-Dirigentenposten bei der Trachtenkapelle Göschweiler inne. "Im guten Miteinander mit den bisherigen Dirigenten Oswald Hasenfratz, Markus Bölle, Christine Stroppel, Paul Maurer und nun mit dem 47-jährigen Flake funktioniert das Göschweiler Dirigenten-Duo perfekt und ergänzt sich vorzüglich", so Matthias Ketterer. Als 2004 der Verein ohne Dirigent da stand, übernahm selbstverständlich Franz Gromann diesen Posten und dirigierte das Weihnachtskonzert, welches er mit seinen Musikern auch vorbereitete.

Seit 1969 ist der Jubilar auch ein bekannter Organist in der Region. Am Wochenende ist er oft in gleich drei Kirchen anzutreffen. Bei kirchlichen Anlässen ist Franz Gromann in den Kirchen Göschweiler, Reiselfingen, Unadingen und Bachheim an der Orgel zu finden. "Ich ordne mich ganz der Musik unter. Wenn ich Hektik habe, bringt mich die Musik wieder runter", so beschreibt der zurückhaltende Gromann seine engagierte Arbeit. Seit 1967 ist er außerdem Kirchenchor-Leiter in Gündelwangen. Neben seiner Musik ist Franz Gromann auch begeisterter Fußballer beim SV Göschweiler und auch bei den Schützen in Göschweiler ist er aktiv.