Löffingen Förderverein plant Anschaffung eines Sonnensegels

Löffingen (pb). Gewachsen ist der Förderverein der Grundschule um 15 neue Mitglieder auf nun 116 Personen. Viel Lob gab es bei der Hauptversammlung auch von Rektorin Saskia Bea: "Der Förderverein ist eine wichtige Stütze für die Schule. Dank dessen Engagement kann der Schulalltag bereichert werden". Belegt wurde dies durch den Jahresbericht der Vorsitzenden Brigitte Werder und Birthe Laufer. So wurden die neuen Schüler und Eltern bei der Einschulung mit Kaffee und Kuchen verwöhnt, man beteiligte sich bei der Abschlussfeier der Viertklässler, lud zum St. Martinsumzug mit Martinsfeuer und zum Adventssingen ein. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Veranstaltung in die Festhalle verlegt. "Die schöne Atmosphäre war eine schöne Werbung", sagte die Vorsitzende. Erfolgreich sei man bei der Werbung gewesen, und so konnten gleich 15 neue Mitglieder gewonnen werden. Nicht nur diese, sondern vor allem die Aktivitäten schlugen sich auch positiv in der Kasse von Gustl Frey nieder. Bei der Abschlussfeier stellte der Verein den Sekt kostenlos zur Verfügung, die weiteren Kaltgetränke sollten gegen eine Spende finanziert werden. "Leider war das Spendenaufkommen sehr dürftig", bemängelte der ehemalige langjährige Schulleiter Frey.