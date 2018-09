Löffingen Förderverein mit Fazit zufrieden

Die Wassertemperatur, die Qualität des Wassers, die Liegewiese, die Spielmöglichkeiten für Kinder und kostenlose Liegestühle seien ein großes Plus des Freibads, sagt Andreas Gänsler. Auch das Nachtbaden habe sich in der Zwischenzeit etabliert. Ein echtes Plus ist das Bewirtungsteam um Isabella Müller-Olveira. '"Da blieben die Gäste gerne länger sitzen, selbst wenn die Reinigungsarbeiten im Becken liefen." Dank der Badeaufsicht konnte in der Ferienzeit das Bad länger öffnen.

Mit der Veranstaltung "De Huet muss mit" hat der Förderverein ins Schwarze getroffen. Die Gäste waren begeistert und die Stimmung toll. Bald beginnt die kühlere Jahreszeit. Zahlreiche Freiwillige werden benötigt, um die Anlage winterfest machen. Seit 1999 pflegt der Förderverein das Dittitshauser Freibad und saniert und modernisiert es ständig.